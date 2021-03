Ringraziamento: ANTONIO DE OTO

Riesplodono i malumori

Nel corso del Consiglio regionale, duro attacco ai vertici sanitari da parte della consigliera Calenda: "Pandemia gestita malissimo". Il presidente Micone rilancia: "Chi non vuole lavorare al massimo in questa guerra non ricopra più i ruoli apicali in materia sanitaria, non difenderò più questi personaggi". Bagarre dopo l'intervento di Aida Romagnuolo che paventa dimissioni di massa per "manifesta incapacità" ma poi non formalizza le proprie.