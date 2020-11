È morto Edmondo Della Porta all’età di 56 anni.

Originario di San Giacomo degli Schiavoni, noto commercialista che ha svolto la sua professione per anni a Termoli.

Edmondo è ricordato anche come grande giocatore di calcio in regione, arrivando a giocare anche in serie C.

Persona stimata ed amata da amici, colleghi e clienti.

Muore a Nuoro dopo una lunga malattia, aggravata negli ultimi giorni causa Codiv-19.

Lo ricordano con particolare affetto tutti gli amici sangiacomesi che gli hanno voluto dedicare questo giusto tributo.