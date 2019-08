“ Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno”. (Giovanni 11, 25 : 26)

Nel PRIMO ANNIVERSARIO dalla scomparsa del carissimo

i suoi cari lo ricordano con sincero e profondo affetto.

Una Santa Messa in suffragio verrà celebrata venerdì 16 agosto alle ore 19.00 nella Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo.