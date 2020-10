I° Anniversario: GIUSEPPE TILLI

Il nuovo dpcm

In vigore da oggi il nuovo Dpcm per arginare l'impennata dei contagi. Bar e ristoranti aperti fino alle 24, ma limitazioni per il servizio non al tavolo. Nelle scuole superiori previsti ingressi scaglionati. Nulla cambia invece per il trasporto pubblico, oggetto di particolari critiche. In stand-by per una settimana le palestre. Ai sindaci delle città è demandata la possibilità di chiudere dalle 21 le strade della movida, l'Anci Molise protesta: "Basta con lo scarica barile. Se necessario, il Governo decreti il coprifuoco". Ecco tutte le novità del Dpcm