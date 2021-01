Il progetto

Annuncio choc del vice presidente della Regione Puglia: "I nostri tecnici sono già al lavoro per portare in provincia di Foggia da 40 a 70 milioni di metri cubi d’acqua che oggi sono di fatto dispersi in Molise". La Giunta guidata da Emiliano preme il piede sull'acceleratore per ottenere risorse idriche da destinare all'agricoltura e alle abitazioni private