Si è spenta improvvisamente mancando all’ affetto dei suoi cari,

FLAVIA ROSATI

di anni 47

Ne danno il triste annuncio la Mamma LINA,

le Sorelle ELVIRA e NELDA

ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo GIOVEDI’ 26 LUGLIO alle ORE 10:00

nella Chiesa di S. PIETRO e PAOLO Apostoli in TERMOLI,

partendo dalla propria abitazione in Via Po’ n° 17.

Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il cimitero di Santa Croce di Magliano.