ANNUNCIO: VITTORIA GISONDI IN GEREMIA

Messa: istruzioni per l'uso

Anche la Chiesa si è dovuta adeguare ai protocolli anti contagio: per ricevere l'ostia non ci si mette più in fila avvicinandosi assembrati all'altare ma è il prete che raggiunge il fedele al banco per il rito eucaristico. Sconsigliato anche l'utilizzo del confessionale che non garantisce la distanza di sicurezza.