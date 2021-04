Annuncio : VINCENZO CARRIERO

Scuola e varianti

Il piccolo borgo arroccato in provincia di Campobasso detiene il record (negativo) del contagio: 28 (dati Asrem) i casi di positività su poco più di 700 abitanti. La sindaca Angela Amoroso prolunga le lezioni in dad per la scuola elementare e media Petrone in considerazione dei numeri elevati. E sui social striglia i concittadini che non rinunciano a stare insieme: "Bisogna segnalare questi comportamenti, bisogna denunciare!È in gioco la salute di tutti noi, dei nostri cari. Ma io cos'altro posso fare?