Annuncio: STICCA NICOLA

310 tra docenti e collaboratori

Ritardi e disagi nella corresponsione degli emolumenti destinati al personale scolastico preso per far fronte alle disposizioni di legge per evitare il contagio nelle scuole. Tra insegnanti assunti per garantire le lezioni nelle classi sdoppiate e bidelli chiamati per rafforzare l'igiene degli istituti, c'è rabbia e amarezza. Il segretario della Flc Cgil si fa portavoce del malcontento: "Al Ministero si sono resi conto di aver sbagliato i conti". Intanto da Roma assicurano: "Le somme saranno versate a fine mese".