Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari

STEFANO CARANO

di anni 97

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA, i figli ADRIANA e SANDRO, il genero EDUARDO, la nuora MARIA GRAZIA, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo GIOVEDI’ 9 LUGLIO alle ORE 10:00, nella Chiesa S. SPIRITO in CAMPOMARINO, partendo anticipatamente dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA in VIA DEI ROVERI n° 3 in TERMOLI.