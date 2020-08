Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari

SALVATORE URSO

DI ANNI 80

Ne danno il triste annuncio la moglie GIUSEPPA, i figli MASSIMILIANO, SIMONA e IVAN, le nuore, il genero, i nipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo GIOVEDI’ 13 AGOSTO alle ORE 11:00, nella Chiesa EVANGELICA in Via dei Lecci n° 56 Termoli, partendo anticipatamente dalla CASA FUNERARIA

F.LLI BAVOTA in VIA DEI ROVERI n° 3 in TERMOLI.