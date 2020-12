London calling/2

Il racconto di Davide Di Giosia, guglionesano trapiantato a Londra dove vive da dieci anni. Lo stop dei voli ha precluso a lui e alla sua famiglia di tornare per il Natale in Italia ma, nonostante il dispiacere, a prevalere è il senso di responsabilità. "Non se ne può fare un dramma, in questa situazione dobbiamo accettare di dover fare delle rinunce"