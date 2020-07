Si è spenta improvvisamente mancando all’affetto dei suoi cari, all’età di anni 70,

RITA SANTO

IN VINCENZI ( BOBO )

Ne danno il triste annuncio il marito BOBO, DEBORAH e BARBARA, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo GIOVEDI’ 2 LUGLIO alle ORE 10:30, nella Chiesa MADRE in GUGLIONESI, partendo anticipatamente dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA in VIA DEI ROVERI n° 3 in TERMOLI.