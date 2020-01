E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari,

RICCARDO LUCIANI

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli GABRIELE, ANGELA e ROBERTA, la nuora, il genero e i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo VENERDì 3 GENNAIO alle ore 10.00 nella Parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie in LARINO, muovendo dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA in VIA DEI ROVERI N ° 3 in TERMOLI.