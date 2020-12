ANNUNCIO : PROF. PEPPINO OCCHIONERO

Il piano regionale

Resta anche da risolvere la carenza di personale per fare le vaccinazioni. Il Governatore Toma ha portato al Tavolo Covid di oggi, 29 dicembre, il Piano vaccinale della Regione Molise che illustra trasporto delle fiale, logistica, stoccaggio e modalità di conservazione e somministrazione per le categorie che hanno la precedenza, sempre su base volontaria. Tuttavia mancano i riferimenti e i dati per gli step successivi, che coinvolgono la popolazione residente. Il Piano è infatti definito “ad interim” e dovrà essere completato sulla base di indicazioni anche nazionali. Ecco il documento in Pdf