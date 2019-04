Annuncio: PIETRINA LARIVERA

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Ne danno l’annuncio le sorelle MARIA, FEDORA e NINETTA, il fratello ANTONIO, i nipoti ed i parenti tutti.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I funerali avranno luogo in Termoli Martedì 2 Aprile alle ore 10.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù partendo dall’abitazione in via Canada, 8.

__________________

Dopo il rito funebre, la salma verrà Tumulata nel Cimitero di Montefalcone nel Sannio.

LA PRESENTE VALE ANCHE COME RINGRAZIAMENTO.