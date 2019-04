Annuncio: OSVALDO CLEMENTE

E’ venuto a mancare in Milano

OSVALDO CLEMENTE

BRIGADIERE DELL’ARMA DEI CARABINIERI di anni 88

Ne danno l’annuncio i figli MARA, LEONARDO e PINA, i generi SALVATORE e CARLO, la nuora, la nipote MARTINA, il fratello, la sorella, i cognati ed i parenti tutti.

La salma giungerà in Termoli presso l’abitazione in Via dei Mandorli, 222 Martedì 24 alle ore 21.00 ed i funerali si svolgeranno Mercoledì 25 nella Chiesa di S. Francesco alle ore 10.30 partendo dall’abitazione.