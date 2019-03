Annuncio: NICOLA FORTE di anni 80

Si è spento circondato dall’ affetto dei suoi cari,

NICOLA FORTE

di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie ANTONIA, i figli MARIA e PAOLO, le sorelle GIULIA e GRAZIETTA, il fratello GIACOMINO, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo VENERDI’ 22 MARZO alle ORE 10:00 nella Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo in TERMOLI, partendo dalla propria abitazione di Via Asia n°20. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di S. Martino in Pensilis.