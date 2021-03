Si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari all’età di anni 90

MICHELE

ZEOLI

Ne danno il triste annuncio la moglie DOMENICA , il figlio ANTONIO, i nipoti ZEIRA e ZOEMY, ed i parenti tutti.

L’ultimo saluto sarà dato LUNEDI’ 8 MARZO alle ORE 10:00, presso la CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA Via dei Roveri n° 3 in Termoli, per poi proseguire per il cimitero di CAMPOMARINO

SI DISPENSA DALLE VISITE SECONDO IL D.P.C.M.