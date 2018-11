Annuncio: MICHELE ZELANTE

Improvvisamente, si è spenta in Termoli all’età di 71 anni, la cara esistenza di

MICHELE ZELANTE

Ne danno l’annuncio la moglie MARIA SOFIA, i figli VINCENZO, VIVIANA, LORENA e VITTORIA, la nuora, i generi, la sorella MARIA, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo in Apricena (FG), Sabato 24 Novembre alle ore 15.30 nella Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, partendo dall’abitazione in Via Brasile, 33 di Termoli.

LA PRESENTE VALE QUALE ANNUNCIO E RINGRAZIAMENTO.