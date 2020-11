ANNUNCIO: MICHELE OCCHIONERO

Lezioni a singhiozzo

Le lezioni proseguono non senza difficoltà per la presenza di positivi o di casi sospetti. Nel capoluogo sospesa la didattica in presenza per diversi studenti di Industriale, Galanti, Jovine, Montini, Petrone, Colozza (elementari) e D’Ovidio. Anche nella primaria di Ferrazzano una classe è in isolamento precauzionale, due sono a Campodipietra, stessa sorte per alcune classi del Convitto ‘Mario Pagano’. A Montecilfone invece le scuole riapriranno domani