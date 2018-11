Si è spento mancando all’affetto dei suoi cari

MARIO MARONE

di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA, i figli ANTONELLA e MARCO, il genero DIEGO, la nuora TIZIANA, i nipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo DOMENICA 18 NOVEMBRE alle ORE 15:30, nella CHIESA di S. MARIA DEGLI ANGELI in TERMOLI, partendo dalla propria abitazione in Via degli Olivi n° 22.