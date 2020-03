Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari

MARIO DI FORTUNATO

DI ANNI 88

Ne danno il triste annuncio la moglie NUNZIATINA, i figli ANTONIO e SIMONE, la nuora MILENA, i nipoti e i parenti tutti.

La Benedizione sarà data in forma riservata MERCOLEDI’ 1 APRILE alle ore 9:30 davanti la Chiesa SS. PIETRO e PAOLO in PORTOCANNONE, partendo dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA VIA DEI ROVERI N° 3 in TERMOLI.