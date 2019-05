Annuncio: MARIANGELA ALOE’ ved. D’AGOSTINO

Si è spenta circondata dall’ affetto dei suoi cari, all’ età di anni 89

MARIANGELA ALOE’

ved. D’ AGOSTINO

Ne danno il triste annuncio i figli ROSA, FRANCO, SILVANA e MARIANTONIETTA, i generi DONATO, FRANK e LUIGI, le nuore TERESA ed ANNA, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo domani MARTEDI’ 14 MAGGIO alle ORE 10:30 nella Chiesa della Natività di Santa Maria Santissima in CUPELLO, partendo dalla propria abitazione di Via Vico VIII Sabauda n° 6 in CUPELLO.