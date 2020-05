Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari, all’età di anni 90,

MARIA QUATELA

VED. ROMAGNUOLO

Ne danno il triste annuncio i figli SAVINO, ROSANNA e MARCELLO, le nuore, il genero, i nipoti ed i parenti tutti.

La Benedizione avrà luogo in forma privata nella CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA in VIA DEI ROVERI N° 3 in TERMOLI. La salma giungerà nel Cimitero di Cerignola (FG).