Annuncio: MARIA GIOVANNA RUTIGLIANO ved. TOTTA

Si è spenta circondata dall’ affetto dei suoi cari, all’ età di anni 83

MARIA GIOVANNA RUTIGLIANO

ved. TOTTA

Ne danno il triste annuncio i figli NAZARIO e ANGELA, la nuora ANNAMARIA, il genero ETTORE, il nipote MICHELE ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo VENERDI’ 2 NOVEMBRE alle ORE 16:00 nella Chiesa Gesù Crocifisso in TERMOLI, partendo dalla propria abitazione in Via Maratona n°7.

NON FIORI MA OPERE DI BENE.

SI DISPENSA DALLE VISITE.