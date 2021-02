ANNUNCIO: MARIA CATALANO ved. SOVILY

Termoli

Il velivolo è atterrato e ripartito nella zona sud della città con l'ausilio di una ambulanza del 118. Si tratterebbe di un caso di incidente stradale, che a Termoli non può essere trattato per la gravissima situazione di emergenza legata al covid che vede il reparto di medicina d'urgenza al completo. Qui, con la rete cross, è stato trasferito sempre il mattinata un paziente giovane residente in basso Molise all'ospedale di Foggia. La terapia intensiva di Campobasso non dispone di posti letto ed era necessario intubare l'uomo. La buona notizia riguarda invece le dimissioni nella serata di ieri della ragazzina di 12 anni che era arrivata in ospedale con febbre alta dovuta al covid