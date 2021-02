ANNUNCIO: LUIGI (GIGINO) SPINA

Il report settimanale

È stata questa appena trascorsa la settimana della 'bomba' del contagio in Basso Molise. E, come in uno specchio, più infezioni significano più ricoveri, con l'ospedale del capoluogo che torna a livelli record di posti letto occupati per malati Covid. Riprendono quota le vaccinazioni (praticamente ferme nei precedenti 7 giorni) con oltre 3mila persone che hanno avuto il richiamo. Uno sguardo anche all'intero mese e il confronto con quello di dicembre