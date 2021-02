Si è spento mancando all’affetto dei suoi cari all’età di anni 93, nell’Ospedale San Timoteo di Termoli,

LUIGI BLASCETTA

DI ANNI 93

Ne danno il triste annuncio il figlio ANTIMO, la nuora PALMINA, i NIPOTI ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo SABATO 27 FEBBRAIO alle ORE 10:00, in Acquaviva Collecroce in forma strettamente riservata secondo il D.P.C.M. partendo dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA Via dei Roveri 3 in Termoli.