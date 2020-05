ANNUNCIO : LUCIA LUDOVICI IN FLOCCO

Si è spenta improvvisamente macando all’ affetto dei suoi cari, all’età di anni 69,

LUCIA LUDOVICI

IN FLOCCO

Ne danno il triste annuncio il marito DONATO, i figli ASTERIO, ADELINA, GIORGIO e ANTONIO, le nuore, il genero, i fratelli, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

La Benedizione avrà luogo in forma privata SABATO 2 MAGGIO alle ORE 9:30, davanti la Chiesa SS. PIETRO e PAOLO in PORTOCANNONE, partendo dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA VIA DEI ROVERI n° 3 in TERMOLI.