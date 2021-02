ANNUNCIO : LUCIA GAMMIERI VED. LA SERRA

Petrella tifernina

Ci sono versioni diverse sull'origine del cluster che ha scatenato il panico a Petrella Tifernina. La dirigente scolastica Rita Massaro spiega: "La maestra positiva non solo non presta servizio abitualmente nella classe quarta, ma alla data del 27 gennaio non aveva alcun congiunto convivente affetto da covid-19". Tuttavia, il padre di un alunno pensa di rivolgersi alla magistratura per fare chiarezza: "Io penso che ci possa prefigurare il dolo, c'è stata una mancanza da parte di qualcuno".