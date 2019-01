Circondata dall’affetto dei suoi cari si è spenta all’età di 74 anni

Ne danno il triste annuncio i figli FEDERICA e MARCELLO, il genero GIORGIO, la nuora LUCIA, i nipoti ENRICO, FAUSTO e NICLA ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo in Portocannone Giovedì 17 alle ore 15.30 nella Chiesa di San Pietro e Paolo partendo dall’abitazione in via Dante Alighieri n°10.