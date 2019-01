Ieri sera circondato dall’affetto dalla sua famiglia, si è spenta la cara esistenza di

Ne danno l’annuncio la moglie GIOVANNA, i figli DANIELA e NICOLA, la nuora MARIA GRAZIA, il nipotino SAMIR, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti

I funerali avranno luogo in Termoli Giovedì 17 Gennaio alle ore 10.30, nella Chiesa di Gesù Crocifisso partendo dall’abitazione in via S. Marino, 39