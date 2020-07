Si è spento improvvisamente mancando all’affetto dei suoi cari

LAURENC SHABA

DI ANNI 35

Ne danno il triste annuncio i genitori, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo in OKSHTUN ( KAVAJE). La salma sosterà nella CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA in VIA DEI ROVERI n° 3 in TERMOLI da MARTEDì 21 LUGLIO .