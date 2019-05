E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 88 anni

Ne danno l’annuncio il marito ROCCO, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

::::::::

I funerali avranno luogo in Martedì 21 Maggio alle ore 11.30, nella sala del Regno dei Testimoni di Geova (via Giappone Termoli), partendo dall’Abitazione in Via degli Abeti, 33.

LA PRESENTE VALE ANCHE COME RINGRAZIAMENTO.