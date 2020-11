ANNUNCIO : GIUSEPPINA D’ANGELO IN D’ANGELO

Campobasso

Boom di richieste per gli oggetti che appartenevano all'istituto del capoluogo. L'assessore all'Ambiente Simone Cretella: "Abbiamo ricevuto centinaia di richieste per un'iniziativa che ci ha consentito di lanciare anche un messaggio in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti". La professoressa Rosa Socci: "Dalla città una risposta bellissima. Spero che siano andati nelle mani di persone che capiscano che su quei cavalletti sono state versate anche le lacrime di chi non riusciva a non realizzare un lavoro".