Annuncio: GIUSEPPE VETTA

“vi racconto il mio sanremo”

La musicista campobassana, 28 anni a maggio, ha vissuto le emozioni dell’Ariston in prima persona: “Tamponi ogni tre giorni e prove su prove per oltre un mese”. Le emozioni da prima volta non le scorderà mai: “Ho avuto l’opportunità di stare a contatto con grande musicisti e cantanti”. Una passione nata in famiglia: “Mamma Renata è una cantante, anche i miei zii sono artisti e nonno Teodoro ha sempre suonato la fisarmonica”.