ANNUNCIO: GIUSEPPE BORSELLA

Il bollettino

Una donna di 88 anni di Lupara è morta nel reparto di Malattie infettive. Le vittime totali sono 275. Esplosione di nuovi casi in basso Molise, territorio in cui il contagio dilaga. Il tasso di positività balza all'11%. I nuovi casi sono concentrati a Campomarino, Termoli e anche Palata, dove sono in atto nuovi focolai. Ma a preoccupare è anche il dato dei ricoveri, che tornano ai massimi storici con 70 pazienti al Cardarelli per covid. Nelle ultime ore altri 4 ricoverati, 2 dei quali di Campomarino. Oggi sono solo 6 i guariti e nessuno di loro in basso Molise. I tamponi refertati sono stati 515 e i positivi complessivamente 57. Sono invece 3139 finora le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino in Molise.