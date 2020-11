Annuncio: GIOVANNI GIARRUSSO di anni 67

Larino

Fallimento Microspore ex Sacom: “Non è configurabile alcun delitto di bancarotta fraudolenta e di conseguenza non sussiste nessun ipotesi di autoriciclaggio”. Il gip del tribunale di Larino Federico Scioli chiarissimo nelle motivazioni con le quali respinge la richiesta di arresti domiciliari a carico di Enrico e Gianluigi Torzi come pure la richiesta, sempre avanzata dalla Procura della Repubblica di Larino, di sequestro per equivalente di beni per un milione e 100mila euro.