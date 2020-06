ANNUNCIO: GIACOMO PERSICHILLO DI ANNI 61

Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari

GIACOMO PERSICHILLO

DI ANNI 61

Ne danno il triste annuncio la moglie RITA FIORELLA, i figli GIULIANA ed EDMONDO, la mamma GIULIETTA, la sorella ANGELA, i cugini, gli zii, i nipoti e i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo DOMENICA 21 GIUGNO alle ORE 15:00, nella Chiesa Maria Santissima del Carmine in CASACALENDA e alle ORE 16:30 nella Chiesa di San Giuliano Martire in SAN GIULIANO DI PUGLIA, partendo dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA Via dei Roveri n°3 in Termoli.