Campobasso

Brutta sorpresa per un automobilista che, utilizzando l'apposita applicazione Easy Park, ha pagato la tariffa normale per una sosta di due ore in via Roma, una delle vie al centro di Campobasso. "Ma non c'erano le agevolazioni, come annunciato dal Comune? Io mi sento truffato". In realtà si può usufruire dello sconto solo facendo il ticket alle macchinette