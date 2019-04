Si è spento serenamente circondato dall’ affetto dei suoi cari,

FRANCESCO POLLICE

di anni 96

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA, le figlie ANTONIETTA e GIUSEPPINA, i generi ARTURO e PINO, i nipoti ed i parenti tutti.

I Funerali avranno luogo domani SABATO 27 APRILE alle ORE 15:30 nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli in TAVENNA, partendo dalla propria abitazione Via di Spagna n°15 in TERMOLI.