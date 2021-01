Riccia

E' stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita l'uomo residente a Riccia che nella tarda mattinata di oggi, 12 gennaio, è stato colpito con un coltello da un conoscente mentre si trovavano nelle vicinanze del locale a poca distanza dalla sede del 118 e del poliambulatorio. Immediati i soccorsi dei sanitari, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.