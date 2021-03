Annuncio famiglia: CRISTINO MICHELE

L'inchiesta

Il generale sarà ascoltato come indagato dal capo della Procura Nicola D’Angelo all’inizio della prossima settimana. In Procura anche le note ministeriali con le quali viene rimproverato ad Angelo Giustini di non aver ottemperato ai suoi obblighi di programmazione e gli effetti, a cascata, sul sistema di assistenza ospedaliera nell’emergenza Covid. Mancata riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza regionale, ma anche la nomina illegittima di Florenzano come commissario al suo posto. Sei pagine di informativa che ripercorrono le presunte responsabilità nel disastro sanitario molisano.