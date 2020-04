Si è spenta mancando all’affetto dei suoi cari, all’ età di anni 96

EMMA MONTEFIORE

VED. DI GIUSEPPE

Ne danno il triste annuncio i figli PINA, LUCIA e ALEANDRO, i generi PIERINO e NICOLA, la nuora CLAUDIA, i nipoti e i parenti tutti.

Una Benedizione sarà data in forma riservata DOMENICA 5 APRILE alle ORE 11:00 davanti la Chiesa SS. Pietro e Paolo in Portocannone partendo dalla Casa Funeraria F.lli Bavota via dei Roveri 3 in Termoli.