Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari, all’età di anni 96,

ELISABETTA BASILE

ved. LAMELZA

Ne danno il triste annuncio la nuora CONCETTA, i nipoti GIUSEPPE e GRAZIA.

I Funerali avranno luogo SABATO 5 SETTEMBRE alle ORE 11:00, nella Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo in Termoli, partendo dalla CASA FUNERARIA F.LLI BAVOTA VIA DEI ROVERI N° 3 in TERMOLI. Dopo le esequie la salma sarà tumulata nella Cappella di famiglia in Tavenna.