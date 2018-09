Annuncio: Dott. CARMINE CARLO RUTA

E’ venuto a mancare presso l’Ospedale Civile di Termoli il

Dott. CARMINE CARLO RUTA

L’annunciano la figlia VALENTINA,

con ROSSELLA, ISABELLA e BIANCA, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo

Mercoledì 5 Settembre alle ore 16.00 nella Chiesa del Cimitero

partendo dall’Ospedale di Termoli.

Si ringrazia sentitamente il Personale del Reparto di Medicina d’Urgenza per l’assistenza prodigata,

in particolare il dott. Nicola Rocchia per la disponibilità, l’umanità e l’amicizia dimostrata.