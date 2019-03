Annuncio: DI LORENZO VINCENZO

Questa mattina è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 91 anni, in Portocannone, presso l’Istituto Villa Adriatica

Ne danno l’annuncio la moglie LUCIA, il figlio LORETO, la nuora DELIA, i nipoti DANIELA e DAVIDE ed i parenti tutti.

::::::::::::::::::::

I funerali avranno luogo in Capracotta Domenica 24 Marzo alle ore 15.30 nella Chiesa Madre di S. Maria in Cielo Assunta, partendo dall’Istituto in Portocannone.