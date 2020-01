Annuncio: CARLO VALLILLO

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». (Gv 11, 25-26)

Presso l’HOSPICE di Larino, questa mattina è tornato alla Casa del Padre

CARLO VALLILLO DI ANNI 62

Ne danno l’annuncio la mamma GIOVANNA, il fratello ENNIO, la cognata ANGELA, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati Sabato 1 Febbraio alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, in Limosano.

Quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, innalzino per lui una preghiera a Dio, Padre Misericordioso.