La campagna a ostacoli

Alle 12 si riunirà la Cabina di Regia, in cui ‘debutterà’ anche la nuova struttura commissariale, per parlare della campagna vaccinale che in Molise (come altrove) rischia una battuta d’arresto per via del rinvio della consegna di Janssen, il vaccino monodose americano su cui si è molto puntato per accelerare l'immunizzazione di massa